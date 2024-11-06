История обменного курса датская крона–пакистанские рупии

Обменный курс датские кроны/пакистанские рупии сейчас составляет 39,952, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.038% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 40,742, и минимумом, равным 39,842, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.