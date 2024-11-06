История обменного курса датская крона–оманские риалы

Обменный курс датские кроны/оманские риалы сейчас составляет 0,055, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.031% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/оманские риалы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,056, и минимумом, равным 0,055, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.