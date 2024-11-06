История обменного курса датская крона–мексиканские песо

Обменный курс датские кроны/мексиканские песо сейчас составляет 2,900, отражая изменение в размере -0.018% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.559% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,996, и минимумом, равным 2,863, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.568%.