История обменного курса датская крона–ливанские фунты

Обменный курс датские кроны/ливанские фунты сейчас составляет 12 872,400, отражая изменение в размере -0.282% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.038% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/ливанские фунты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 13 119,000, и минимумом, равным 12 829,000, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.