История обменного курса датская крона–гватемальские кетсали

Обменный курс датские кроны/гватемальские кетсали сейчас составляет 1,111, отражая изменение в размере -0.243% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.987% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,132, и минимумом, равным 1,106, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.