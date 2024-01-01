История обменного курса франк Джибути–турецкие лиры

Обменный курс франка Джибути/турецкие лиры сейчас составляет 0,193, отражая изменение в размере 0.032% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.225% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/турецкие лиры колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,193, и минимумом, равным 0,192, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.276%.