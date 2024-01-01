История обменного курса франк Джибути–сербские динары

Обменный курс франка Джибути/сербские динары сейчас составляет 0,614, отражая изменение в размере 0.347% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.169% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/сербские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,615, и минимумом, равным 0,602, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.863%.