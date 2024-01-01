История обменного курса франк Джибути–катарские риалы

Обменный курс франка Джибути/катарские риалы сейчас составляет 0,020, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.117% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/катарские риалы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,021, и минимумом, равным 0,020, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.139%.