История обменного курса франк Джибути–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс франка Джибути/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 0,022, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.309% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,022, и минимумом, равным 0,022, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.637%.