История обменного курса франк Джибути–нигерийские найры

Обменный курс франка Джибути/нигерийские найры сейчас составляет 9,535, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.452% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/нигерийские найры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 9,657, и минимумом, равным 9,530, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.867%.