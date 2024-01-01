История обменного курса франк Джибути–македонские денары

Обменный курс франка Джибути/македонские денары сейчас составляет 0,323, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.267% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/македонские денары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,324, и минимумом, равным 0,317, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.817%.