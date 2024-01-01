История обменного курса франк Джибути–либерийские доллары

Обменный курс франка Джибути/либерийские доллары сейчас составляет 1,075, отражая изменение в размере 0.428% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.338% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/либерийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,081, и минимумом, равным 1,070, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.380%.