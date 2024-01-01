История обменного курса франк Джибути–южно-корейские воны

Обменный курс франка Джибути/южно-корейские воны сейчас составляет 7,862, отражая изменение в размере 0.598% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.430% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 7,900, и минимумом, равным 7,689, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.759%.