История обменного курса франк Джибути–гондурасские лемпиры

Обменный курс франка Джибути/гондурасские лемпиры сейчас составляет 0,142, отражая изменение в размере -0.112% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.197% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,142, и минимумом, равным 0,141, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.245%.