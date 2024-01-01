История обменного курса франк Джибути–фиджийские доллары

Обменный курс франка Джибути/фиджийские доллары сейчас составляет 0,013, отражая изменение в размере -0.188% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.968% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,013, и минимумом, равным 0,013, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.710%.