История обменного курса франк Джибути–албанские леки

Обменный курс франка Джибути/албанские леки сейчас составляет 0,515, отражая изменение в размере 0.343% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.117% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/албанские леки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,517, и минимумом, равным 0,506, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.757%.