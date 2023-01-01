1 эскудо Кабо-Верде в танзанийские шиллинги
Сконвертируйте CVE в TZS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CVE к TZS
1 CVE = 24,27440 TZS
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из эскудо Кабо-Верде в танзанийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CVE из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CVE в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Танзанийский шиллинг
|1 CVE
|24.27440 TZS
|5 CVE
|121.37200 TZS
|10 CVE
|242.74400 TZS
|20 CVE
|485.48800 TZS
|50 CVE
|1213.72000 TZS
|100 CVE
|2427.44000 TZS
|250 CVE
|6068.60000 TZS
|500 CVE
|12137.20000 TZS
|1000 CVE
|24274.40000 TZS
|2000 CVE
|48548.80000 TZS
|5000 CVE
|121372.00000 TZS
|10000 CVE
|242744.00000 TZS