Свазилендский лилангени (SZL)
Название валюты
Свазилендский лилангени
Символ валюты
L
Обменный курс для SZL
|EUR
|SGD
|USD
|AUD
|CAD
|GBP
|INR
|ZAR
|Из SZL
|0.05037
|0.07380
|0.05502
|0.08168
|0.07527
|0.04238
|4.60110
|1.00000
|В SZL
|19.85120
|13.54970
|18.17630
|12.24260
|13.28530
|23.59370
|0.21734
|1.00000
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