Свазилендский лилангени (SZL)

Название валюты

Свазилендский лилангени

L

Обменный курс для SZL

 EUR SGD USD AUD CAD GBP INR ZAR
Из SZL0.05037 0.07380 0.05502 0.08168 0.07527 0.04238 4.60110 1.00000
В SZL19.85120 13.54970 18.17630 12.24260 13.28530 23.59370 0.21734 1.00000

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