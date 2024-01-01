Доллар Каймановых островов (KYD)
Название валюты
Доллар Каймановых островов
Символ валюты
$
Обменный курс для KYD
|USD
|INR
|EUR
|SGD
|ZAR
|AUD
|CAD
|GBP
|Из KYD
|1.21951
|101.99200
|1.11667
|1.63604
|22.18260
|1.81111
|1.66872
|0.93971
|В KYD
|0.82000
|0.00980
|0.89552
|0.61123
|0.04508
|0.55215
|0.59926
|1.06416
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