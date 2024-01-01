Доллар Каймановых островов (KYD)

Название валюты

Доллар Каймановых островов

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Обменный курс для KYD

 USD INR EUR SGD ZAR AUD CAD GBP
Из KYD1.21951 101.99200 1.11667 1.63604 22.18260 1.81111 1.66872 0.93971
В KYD0.82000 0.00980 0.89552 0.61123 0.04508 0.55215 0.59926 1.06416

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