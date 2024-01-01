Гватемальский кетсаль (GTQ)

Название валюты

Гватемальский кетсаль

Q

Обменный курс для GTQ

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из GTQ0.12891 0.11799 0.09929 10.78030 20.16170 11.33340 0.19141 2.34503
В GTQ7.75754 8.47511 10.07120 0.09276 0.04960 0.08823 5.22432 0.42643

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