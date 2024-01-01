Гватемальский кетсаль (GTQ)
Название валюты
Гватемальский кетсаль
Символ валюты
Q
Обменный курс для GTQ
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из GTQ
|0.12891
|0.11799
|0.09929
|10.78030
|20.16170
|11.33340
|0.19141
|2.34503
|В GTQ
|7.75754
|8.47511
|10.07120
|0.09276
|0.04960
|0.08823
|5.22432
|0.42643
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