危地馬拉格查爾 (GTQ)

貨幣名稱

危地馬拉格查爾

Q

GTQ 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從GTQ0.12860 0.12022 0.10296 10.72690 20.28710 11.81570 0.19686 2.41879
至GTQ7.77612 8.31812 9.71276 0.09322 0.04929 0.08463 5.07975 0.41343

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

危地馬拉格查爾兌各國貨幣匯率