Гибралтарский фунт (GIP)
Название валюты
Гибралтарский фунт
Символ валюты
£
Обменный курс для GIP
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из GIP
|1.29825
|1.18833
|1.00000
|108.57100
|203.05300
|114.14100
|1.92776
|23.61740
|В GIP
|0.77027
|0.84152
|1.00000
|0.00921
|0.00492
|0.00876
|0.51874
|0.04234
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