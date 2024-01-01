Гибралтарский фунт (GIP)

Название валюты

Гибралтарский фунт

£

Обменный курс для GIP

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из GIP1.29825 1.18833 1.00000 108.57100 203.05300 114.14100 1.92776 23.61740
В GIP0.77027 0.84152 1.00000 0.00921 0.00492 0.00876 0.51874 0.04234

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