История обменного курса швейцарский франк–замбийские квачи

Обменный курс швейцарских франка/замбийские квачи сейчас составляет 31,101, отражая изменение в размере -0.015% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.879% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/замбийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 31,306, и минимумом, равным 30,828, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.