История обменного курса швейцарский франк–франки КФА BCEAO

Обменный курс швейцарских франка/франки КФА BCEAO сейчас составляет 698,816, отражая изменение в размере 0.367% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.386% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 700,306, и минимумом, равным 694,391, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.295%.