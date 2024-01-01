История обменного курса швейцарский франк–вьетнамские донги

Обменный курс швейцарских франка/вьетнамские донги сейчас составляет 28 875,200, отражая изменение в размере -0.688% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.729% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 29 409,600, и минимумом, равным 28 853,800, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.