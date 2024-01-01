История обменного курса швейцарский франк–уругвайские песо

Обменный курс швейцарских франка/уругвайские песо сейчас составляет 48,162, отражая изменение в размере 0.578% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.663% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/уругвайские песо колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 48,285, и минимумом, равным 47,414, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.076%.