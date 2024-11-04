История обменного курса швейцарский франк–суринамские доллары

Обменный курс швейцарских франка/суринамские доллары сейчас составляет 39,984, отражая изменение в размере 0.628% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.654% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/суринамские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 40,081, и минимумом, равным 39,278, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.307%.