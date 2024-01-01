История обменного курса швейцарский франк–саудовские риялы

Обменный курс швейцарских франка/саудовские риялы сейчас составляет 4,289, отражая изменение в размере -0.368% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.674% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/саудовские риялы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 4,360, и минимумом, равным 4,283, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.