История обменного курса швейцарский франк–катарские риалы

Обменный курс швейцарских франка/катарские риалы сейчас составляет 4,162, отражая изменение в размере -0.366% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.687% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/катарские риалы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 4,230, и минимумом, равным 4,156, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.