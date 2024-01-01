История обменного курса швейцарский франк–парагвайские гуарани

Обменный курс швейцарских франка/парагвайские гуарани сейчас составляет 8 926,970, отражая изменение в размере -0.356% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.867% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 9 103,530, и минимумом, равным 8 882,530, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.