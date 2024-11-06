История обменного курса швейцарский франк–польские злотые

Обменный курс швейцарских франка/польские злотые сейчас составляет 4,606, отражая изменение в размере 0.657% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.499% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/польские злотые колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 4,669, и минимумом, равным 4,573, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.405%.