История обменного курса швейцарский франк–пакистанские рупии

Обменный курс швейцарских франка/пакистанские рупии сейчас составляет 317,403, отражая изменение в размере -0.365% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.674% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 322,579, и минимумом, равным 316,879, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.