История обменного курса швейцарский франк–патаки Макао

Обменный курс швейцарских франка/патаки Макао сейчас составляет 9,144, отражая изменение в размере -0.302% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.705% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/патаки Макао колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 9,289, и минимумом, равным 9,129, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.675%.