История обменного курса швейцарский франк–либерийские доллары

Обменный курс швейцарских франка/либерийские доллары сейчас составляет 218,272, отражая изменение в размере -0.070% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.140% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/либерийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 222,772, и минимумом, равным 217,321, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.