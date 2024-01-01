История обменного курса швейцарский франк–киргизские сомы

Обменный курс швейцарских франка/киргизские сомы сейчас составляет 98,391, отражая изменение в размере 0.153% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.808% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/киргизские сомы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 99,410, и минимумом, равным 97,602, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.002%.