История обменного курса швейцарский франк–гонконгские доллары

Обменный курс швейцарских франка/гонконгские доллары сейчас составляет 8,878, отражая изменение в размере -0.393% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.707% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 9,019, и минимумом, равным 8,864, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.675%.