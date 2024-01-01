История обменного курса швейцарский франк–гвинейские франки

Обменный курс швейцарских франка/гвинейские франки сейчас составляет 9 842,890, отражая изменение в размере -0.105% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.726% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/гвинейские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 10 007,900, и минимумом, равным 9 794,660, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.