История обменного курса швейцарский франк–доминиканские песо

Обменный курс швейцарских франка/доминиканские песо сейчас составляет 68,771, отражая изменение в размере -0.384% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.656% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/доминиканские песо колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 69,959, и минимумом, равным 68,575, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.