История обменного курса швейцарский франк–китайские юани

Обменный курс швейцарских франка/китайские юани сейчас составляет 8,207, отражая изменение в размере 0.176% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.139% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/китайские юани колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 8,243, и минимумом, равным 8,167, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.