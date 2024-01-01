История обменного курса швейцарский франк–белизские доллары

Обменный курс швейцарских франка/белизские доллары сейчас составляет 2,284, отражая изменение в размере -0.422% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.657% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/белизские доллары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 2,321, и минимумом, равным 2,280, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.