История обменного курса швейцарский франк–брунейские доллары

Обменный курс швейцарских франка/брунейские доллары сейчас составляет 1,516, отражая изменение в размере 0.184% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.486% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/брунейские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,529, и минимумом, равным 1,512, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.440%.