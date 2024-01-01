История обменного курса швейцарский франк–аргентинские песо

Обменный курс швейцарских франка/аргентинские песо сейчас составляет 1 134,340, отражая изменение в размере -0.290% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.269% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/аргентинские песо колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 1 151,970, и минимумом, равным 1 131,760, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.703%.