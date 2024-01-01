История обменного курса канадский доллар–самоанские талы

Обменный курс канадских доллара/самоанские талы сейчас составляет 1,951, отражая изменение в размере -1.305% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.485% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/самоанские талы колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 1,984, и минимумом, равным 1,944, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.637%.