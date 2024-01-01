История обменного курса канадский доллар–вьетнамские донги

Обменный курс канадских доллара/вьетнамские донги сейчас составляет 18 168,500, отражая изменение в размере -0.716% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.181% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 18 329,700, и минимумом, равным 18 127,800, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.364%.