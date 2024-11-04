История обменного курса канадский доллар–танзанийские шиллинги

Обменный курс канадских доллара/танзанийские шиллинги сейчас составляет 1 914,360, отражая изменение в размере -0.545% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.013% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1 950,780, и минимумом, равным 1 910,920, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.473%.