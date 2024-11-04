канадский доллар новые тайваньские доллары История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса канадский доллар новые тайваньские доллары. Это сводная страница канадский доллар (CAD) новые тайваньские доллары (TWD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CAD и TWD за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.
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График изменения обменного курса CAD к TWD
1 CAD = 23,07610 TWD
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История обменного курса канадский доллар–новые тайваньские доллары
Обменный курс канадских доллара/новые тайваньские доллары сейчас составляет 23,076, отражая изменение в размере -0.824% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.821% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 23,285, и минимумом, равным 22,834, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.659%.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из канадских долларов в новые тайваньские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CAD из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CAD в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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