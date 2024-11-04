История обменного курса канадский доллар–новые тайваньские доллары

Обменный курс канадских доллара/новые тайваньские доллары сейчас составляет 23,076, отражая изменение в размере -0.824% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.821% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 23,285, и минимумом, равным 22,834, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.659%.