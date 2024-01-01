История обменного курса канадский доллар–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс канадских доллара/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 4,869, отражая изменение в размере -0.374% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.492% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 4,891, и минимумом, равным 4,841, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.449%.