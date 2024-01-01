Белизские доллары в белорусские рубли

Сконвертируйте BZD в BYN по реальному обменному курсу

1 000 bzd
1 635,32 byn

BZ$1,000 BZD = Br1,635 BYN

Среднерыночный курс в 04:10
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BZD в BYNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,63731,6373
Низкий1,63481,6202
В среднем1,63521,6350
Изменить0.01%0.01%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BZD к BYN

За последние 30 дней максимальный курс BZD к BYN составил 1,6373, а минимальный — 1,6348. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,6352. Изменение курса BZD к BYN в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к BYN составил 1,6373, а минимальный — 1,6202. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,6350. Изменение курса BZD к BYN в процентном соотношении составило 0.01.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2821,37183,6461,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0310,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в белорусские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и BYN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в BYN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

BZD в USD

BZD в ZAR

BZD в CAD

BZD в INR

BZD в SGD

BZD в GBP

BZD в AUD

BZD в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.