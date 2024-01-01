История обменного курса белизский доллар–белорусские рубли

Обменный курс белизский доллар/белорусские рубли сейчас составляет 1,635, отражая изменение в размере 0.006% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.013% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/белорусские рубли колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 1,638, и минимумом, равным 1,635, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.143% уменьшение стоимости.