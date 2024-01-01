Белорусские рубли в исландские кроны

Сконвертируйте BYN в ISK по реальному обменному курсу

1 000 byn
42 003,20 isk

Br1,000 BYN = kr42,00 ISK

Среднерыночный курс в 03:47
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1 BYN в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий42,639443,1858
Низкий41,798241,7982
В среднем42,253742,4322
Изменить-1.26%-2.74%
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Соотношение 1 BYN к ISK

За последние 30 дней максимальный курс BYN к ISK составил 42,6394, а минимальный — 41,7982. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 42,2537. Изменение курса BYN к ISK в процентном соотношении составило -1.26.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к ISK составил 43,1858, а минимальный — 41,7982. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 42,4322. Изменение курса BYN к ISK в процентном соотношении составило -2.74.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,285
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,34
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,604
1 AUD0,670,9180,90111,1110,6150,51812,252

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

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BYN в CAD

BYN в SGD

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BYN в NZD

BYN в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Исландская крона
1 BYN42,00320 ISK
5 BYN210,01600 ISK
10 BYN420,03200 ISK
20 BYN840,06400 ISK
50 BYN2 100,16000 ISK
100 BYN4 200,32000 ISK
250 BYN10 500,80000 ISK
500 BYN21 001,60000 ISK
1000 BYN42 003,20000 ISK
2000 BYN84 006,40000 ISK
5000 BYN210 016,00000 ISK
10000 BYN420 032,00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Белорусский рубль
1 ISK0,02381 BYN
5 ISK0,11904 BYN
10 ISK0,23808 BYN
20 ISK0,47615 BYN
50 ISK1,19039 BYN
100 ISK2,38077 BYN
250 ISK5,95193 BYN
500 ISK11,90385 BYN
1000 ISK23,80770 BYN
2000 ISK47,61540 BYN
5000 ISK119,03850 BYN
10000 ISK238,07700 BYN